Coupe de France : le tirage au sort complet des 32es de finale !

Place aux choses sérieuses. Alors que le 8e tour de la Coupe de France a rendu son verdict, dimanche soir avec une ultime victoire (2-0) des Girondins de Bordeaux face aux Herbiers, pensionnaires de N2; le tirage au sort des 32es de finale a eu lieu, ce lundi à 19 heures, en direct du Parc des Princes. Une nouvelle étape marquée par l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, et notamment celle du Paris Saint-Germain, le tenant du titre. Pour rappel, 13 écuries de Ligue 2 dont Bastia, Metz, Amiens, Caen ou encore Lorient, tombeur de Monnaie (R1), sont encore présentes.

Au rayon des exploits : le FC 93, club de National 2, s’est offert le derby face au Red Star aux tirs au but (3-2), alors que le Pau FC a pris la porte contre Saint-Philbert (N3). Parmi les affiches à noter, le RC Lens recevra le PSG pour ce choc de Ligue 1, alors que l’OM ira sur la pelouse de l’ASSE. Les Girondins de Bordeaux vont retrouver un adversaire de Ligue 1 puisqu’ils recevront le Stade Rennais. Plutôt chanceux, l’OL a hérité de l’Entente Feignies-Aulnoye (N2), à l’instar de l’AS Monaco, qui ira chez l’Union Saint-Jean (R1), Petit Poucet de la compétition.

Parmi les autres rencontres, Lille ira Rouen (N1), l’OGC Nice ira chez l’USC Corte (N3) et le Stade de Reims ira notamment chez les amateurs de Mutzig (R1). À noter que les rencontres des 32es de finale se dérouleront les 21 et 22 décembre 2024, les 16es de finale étant prévus un mois plus tard, à la mi-janvier. La finale se déroulera quant à elle le 24 mai 2025, au Stade de France.

Le tirage au sort complet des 32es de finale