L’équipe de France prend cher après sa qualification laborieuse, l’Angleterre en panique pour Jude Bellingham

En France, la difficile et laborieuse qualification de l’équipe de France pour les quarts de finale grâce à sa victoire contre la Belgique (1-0) fait les gros titres. L’Équipe ne s’embête pas et n’y va pas par quatre chemins et placarde sur sa Une : «il était une joie. Après la morosité du premier tour, les Bleus n’ont guère plus brillé contre la Belgique. Mais cette victoire étriquée suffit à leur bonheur. En attendant le quart de finale, vendredi, contre le Portugal. Sans avoir inscrit elle-même le moindre but dans le jeu, et avec une organisation qui n’a pas vraiment séduit, l’équipe de France a assuré l’essentiel.» Car oui, là est le principal mais la presse française est tout de même très critique sur la prestation des Bleus. Le Parisien estime que c’est «un quart, mais encore des doutes» ! Pour La Provence, «les Bleus battent la Belgique dans la douleur». La presse quotidienne régionale aussi n’y va pas de main morte sur la prestation des joueurs de Didier Deschamps. La Voix du Nord estime avoir vu «des Bleus laborieux, mais heureux», tout comme L’Alsace qui titre que «les Bleus s’en sortent encore de justesse» ! La Charente Libre écrit que «les Bleus sont en quart au bout de l’ennui», pour Le Courrier Picard, c’était «service minimum pour la France». Enfin, Le Dauphiné Libéré estime que c’est une «qualification en quarts sans éclat pour la France». Bref, les Bleus ne sont pas épargnés ce matin, mais ils se réveillent en quarts de finale de l’Euro 2024 et comme l’indique Marca sur sa couverture, la France et le Portugal «avancent sur la route de l’Espagne»…

Bellingham risque gros !

En Angleterre, les Three Lions retiennent leur souffle pour leur star : Jude Bellingham ! Après son retourné acrobatique à la 95e minute qui a sauvé les Anglais de la défaite face à la Slovaquie, le milieu de terrain du Real Madrid, a été vu en train de faire un geste obscène vers le banc slovaque. Et si le milieu de terrain a tenté de tempérer en expliquant qu’il s’agissait d’une plaisanterie, il risque une lourde suspension. En effet, l’UEFA a décidé d’ouvrir une «enquête disciplinaire» contre le joueur. Forcément, ce matin la presse d’outre-Manche est en panique car Bellingham pourrait manquer le quart de finale de la compétition contre la Suisse, samedi. Le Daily Star fait dans le jeu de mots et placarde : «Les boules ! Le héros anglais Jude risque d’être suspendu après que les responsables du football aient lancé une enquête sur son geste effronté», écrit le tabloïd. Pour le Daily Telegraph, «Bellingham est au banc des accusés pour un geste obscène». Le Daily Mail aussi va dans ce sens et parle d’un «Bellingham obscène !» qui risque gros… Enfin, le Daily Express juge que «le héros anglais Jude risque d’être banni pour son geste grossier.» Et si cela se confirme, c’est un immense coup dur pour les Three Lions !

De Bruyne va discuter avec Manchester City

Toujours en Angleterre où là, c’est l’avenir d’une star de Manchester City fait les gros titre, il s’agit de Kevin De Bruyne, éliminé hier avec la Belgique par la France (0-1). Mais le maitre à jouer s’est confié sur son avenir après la rencontre, ce qui fait la Une du Manchester Evening News ! «C’est la meilleure nouvelle !», placarde le quotidien. «Kevin De Bruyne a déclaré qu’il reviendrait à City après les Championnats d’Europe – revenant un peu sur les récents commentaires admettant qu’il serait ouvert à un transfert en Arabie saoudite. De Bruyne, 33 ans, a encore un an de contrat avec City et il n’y a pas encore eu de mouvement sur les négociations contractuelles concernant une prolongation. Le Belge a passé cinq mois blessé la saison dernière, avant de revenir début 2024 avec des performances généralement brillantes pour rappeler aux Skyblues sa qualité durable. Cependant, il y a quelques inquiétudes quant à la durée pendant laquelle il pourra maintenir son niveau au sommet, et la semaine dernière, il a déclaré qu’il envisagerait un transfert en Arabie saoudite compte tenu de l’argent offert par la Saudi Pro League.» Mais le quotidien précise que l’idée première du milieu de terrain est de poursuivre à l’Etihad Stadium ! La direction mancunienne sait ce qu’il lui reste à faire pour le conserver…