Mourad Boudjellal veut ramener Pascal Dupraz à Toulon

Mourad Boudjellal devrait bel et bien arriver à la tête du Sporting Club de Toulon. Aucun accord n'a été conclu entre l'intéressé et l'actionnaire majoritaire, Claude Joye, mais Var-Matin fait savoir que la reprise du club n'est qu'une question de jours. Le quotidien varois ajoute même que l'ancien président du RC Toulon pourrait arriver en compagnie de Pascal Dupraz au poste d'entraîneur.

L'ancien coach d'Évian et Toulouse, actuellement en poste au SM Caen, aurait en effet donné son accord à Mourad Boudjellal, sous certaines conditions. Pascal Dupraz connaît bien le club, il y a évolué en tant que joueur de 1987 à 1989. En attendant d'en savoir plus à ce sujet, les supporters et le club toulonnais attendent toujours de savoir à quel échelon ils évolueront la saison prochaine. Le club se situait à la dernière place du classement de National 1 au moment de l'arrêt des championnats amateurs. La réponse devrait être délivrée par la FFF ce lundi 11 mai.