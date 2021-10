Ligue Europa : le Celtic se relance contre Ferencvaros

Dans le groupe G de la Ligue Europa, le Celtic Glasgow et Ferencvaros ont mal débuté. Les Écossais ont commencé par des défaites 4-3 contre le Real Betis Balompié et 4-0 contre le Bayer Leverkusen et jouaient déjà leur survie. Scénario identique pour Ferencvaros victime du Bayer (2-1) et du Betis (3-1). Gare au perdant dans ce match et le Celtic mettait les ingrédients pour s'imposer. Virevoltant toute la rencontre, Jota était le premier à tester Denes Dibusz (11e). Multipliant les occasions en première période, le Celtic manquait d'efficacité, mais se libérait au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Bénéficiant d'un bon travail de Jota, l'ailier japonais Kyogo Furuhashi trouvait le chemin des filets (1-0, 57e). Mais Ferencvaros n'abandonnait pas et dans la foulée Myrto Uzuni passait proche de l'égalisation (59e). Surpris, le Celtic répondait et obtenait un penalty. Callum McGregor frappait sur la droite, mais tombait sur le gardien (62e). Giórgos Giakoumákis passait tout proche de marquer sur un ciseau (80e) mais ce n'était que partie remise puisque David Turnbull mettait le second but (2-0, 81e). Le milieu de terrain manquait ensuite le doublé (86e) et Myrto Uzuni manquait de surprendre Joe Hart (87e). Finalement, le Celtic s'impose bien 2-0 et reprend son destin en main.