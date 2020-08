Barça-Bayern : les compositions probables

La suite après cette publicité

«C'est une finale». Mundo Deportivo présente ce quart de finale de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich comme une finale avant l'heure, mais aussi une occasion de «régler ses comptes». Depuis quelques jours, les deux écuries ont lancé le match, entre petites déclarations provocatrices et réponses acides.

De quoi promettre un affrontement savoureux sur le terrain. Et pour ce duel, Quique Setién comptera évidemment sur Marc-André ter Stegen, son dernier rempart. Pour le protéger, on devrait voir une ligne de quatre, de droite à gauche, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Dans le cœur du jeu, Sergio Busquets part pour être flanqué d'Arturo Vidal et Frenkie de Jong.

Griezmann sacrifié ?

En attaque, on retrouverait sans doute le trident Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann. Prudence toutefois, car Sport laisse entendre que les Blaugranas pourraient opter pour un milieu renforcé, avec quatre éléments et, dans ce cas, c'est le Français qui paierait les pots cassés... De leur côté, les Bavarois s'avancent avec plus de certitudes.

Hans-Dieter Flick titularisera Manuel Neuer, derrière une défense à quatre, avec de droite à gauche, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies. Leon Goretzka et Thiago Alcantara évolueront eux dans le cœur du jeu. À l'animation sur les ailes, Kingsley Coman, remis d'une blessure, et Serge Gnabry partent avec les faveurs des pronostics. Et enfin, Thomas Müller épaulera l'incontournable Robert Lewandowski.