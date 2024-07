Al-Ittihad : tout est en train de changer pour Karim Benzema !

« Je sais ce que je dois faire. C’est pourquoi je me prépare bien, pour être en forme et pouvoir aider mes coéquipiers et, espérons-le, pouvoir gagner des trophées cette saison. C’est mon objectif et celui de tous mes collègues. Il y a du football et du plaisir. Je vais bien, je suis heureux, content et désireux de faire de belles choses avec l’équipe. Nous avons commencé la pré-saison de la meilleure façon possible en termes de travail, avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et, bien sûr, avec d’autres perspectives en matière de compétition. Maintenant, nous travaillons pour la saison, c’est ce qui compte. Il y a beaucoup de motivation pour bien faire les choses, une bonne équipe se crée, plus forte chaque jour et je me sens beaucoup mieux ». Tels étaient les propos de Karim Benzema dans un entretien accordé à Marca en début de semaine.

Il faut dire que l’attaquant tricolore avait connu une saison compliquée, sous fond de clash avec ses entraîneurs Nuno Espirito Santo puis Marcelo Gallardo, et des prestations très critiquées par les supporters saoudiens, malgré un bilan statistique plus qu’honnête (9 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres de championnat). Il faut dire qu’Al-Ittihad avait terminé à une décevante cinquième position en championnat malgré des investissements conséquents.

L’arrivée de Blanc a fait plaisir à KB9

Un début d’aventure saoudienne pas évident donc pour la légende du Real Madrid, qui s’attendait sûrement à autre chose. Mais tout ça semble oublié. Actuellement en stage avec son club en Espagne, le Français va mieux. Comme l’explique Marca, l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche a fait plaisir au buteur de 36 ans, qui s’entend très bien avec l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Il est désormais heureux à Al-Ittihad et totalement impliqué dans le projet.

Le club a aussi fait des investissements intéressants pour construire une équipe compétitive autour du joueur formé à l’OL, qui est la référence du projet du club de Djeddah. Les arrivées de Moussa Diaby et de Houssem Aouar vont ainsi dans ce sens. Enfin à l’aise dans son club, Karim Benzema devrait vivre une deuxième saison un peu plus heureuse du côté d’Al-Ittihad…