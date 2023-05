LOSC : Jonathan Bamba, priorité de la Fiorentina

Après avoir recruté Jonathan Ikoné il y a un an et demi maintenant, la Fiorentina veut continuer de se servir du côté du LOSC. Selon nos informations, la Viola veut se renforcer en attaque et a ciblé Jonathan Bamba comme priorité. L’attaquant de 27 ans arrive en fin de contrat cet été et il ne devrait pas prolonger son aventure chez les Dogues qu’il a rejoint en 2018.

La suite après cette publicité

Cette saison, celui qui a été convoqué pour la première fois avec la Côte d’Ivoire en mars dernier sans y jouer a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 29 matches. Il pourrait donc ainsi débarquer en Serie A pour un nouveau challenge. Il retrouverait ainsi son ancien coéquipier Ikoné avec qui il a formé un duo (voire trio avec Pépé) au moment des belles heures du LOSC il y a quelques saisons.

À lire

Le LOSC blinde Rémy Cabella