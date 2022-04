Nantes résilie le contrat d'Anthony Limbombe

Le FC Nantes vient d'annoncer ce lundi «la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’Anthony Limbombe (27 ans), à compter de ce lundi 4 avril 2022. Le FC Nantes souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière», précise le communiqué des Canaris.

La suite après cette publicité

Acheté à Bruges pour plus de huit millions d’euros à l’été 2018, il était devenu le plus gros transfert de l’histoire du club. Son dernier match officiel avec les Canaris remonte au 7 mars 2020, alors qu'il n'a plus disputé la moindre minute en Ligue 1 depuis deux ans. «Il n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Jaune et Vert», comme l'explique le FC Nantes.