PSG : Mauricio Pochettino souligne un manque de protection de ses joueurs !

Le constat a souvent été dressé par les Parisiens depuis que le club de la capitale marche sur la Ligue 1 avec ses stars. Et surtout quand une cascade de blessures intervient avant un rendez-vous important, le plus souvent en Ligue des Champions. Dominateur, le Paris Saint-Germain voudrait plus de protection de la part des arbitres vis-à-vis de ses stars.

Contre le Stade Malherbe de Caen, en 32e de finale de Coupe de France, Neymar s'est plaint à plusieurs reprises des fautes qu'il a subies. D'ailleurs, la sortie sur blessure (adducteurs) du Brésilien est intervenue peu de temps après un choc avec un défenseur normand, Steeve Yago. Face à la technique des Parisiens, le défi physique est souvent utilisé comme une arme pour contrarier les plans franciliens.

Un traitement de faveur pour les Parisiens ?

De quoi agacer fortement Neymar depuis qu'il foule les pelouses françaises depuis 2017. Hier soir, Mauricio Pochettino a un peu eu la même sensation. S'il n'a pas voulu faire de généralité, l'Argentin a tout de même souligné que ses ouailles subissaient un traitement de faveur. «Je ne peux pas me plaindre de l'équipe, au contraire. La seule chose que je peux dire, c'est que parfois, pendant le match, il y a un peu de frustration d'avoir le sentiment d'un manque de protection de la part de l'arbitre», a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

«C'est juste une sensation que j'ai eue pendant le match, je ne veux pas dire que c'est tout le temps comme ça. Mais bon, je ne l'ai pas eu uniquement durant ce match, c'est le cas depuis un mois, depuis que je suis en France en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain». Un discours souvent sorti du chapeau par ses prédécesseurs.