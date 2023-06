PSG : le président du CUP promet l’enfer à Lucas Hernandez

Malgré une saison très compliquée, à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée lors de l’entrée en lice de l’équipe de France durant la Coupe du Monde au Qatar, Lucas Hernandez est un des noms qui revient avec insistance en ce moment. Le Paris Saint-Germain a notamment fait du latéral français l’une de ses priorités pour ce mercato estival. D’autant plus que le joueur de 27 ans n’a plus qu’un an de contrat avec son club actuel, le Bayern Munich.

Mais alors que le transfert de Lucas Hernandez au PSG semble en très bonne voie, le président du Collectif Ultras Paris a fait une sortie pour le moins étonnante sur son compte Instagram. «Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir», peut-on lire dans le message publié par Romain Mabille. Si le texte ne laisse aucune place au doute, la fin du message, ponctué de smileys, pourrait néanmoins laisser penser à une petite boutade de la part du président du CUP.

