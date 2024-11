Real Madrid : l’analyse franche de Samir Nasri sur Kylian Mbappé

Ces derniers mois, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. L’international français n’arrive pas du tout à retrouver son niveau d’antan et enchaîne les performances quelconques du côté du Real Madrid. De quoi commencer à clairement agacer la presse espagnole et les fans madrilènes. Ce mardi, l’ancien du PSG a encore manqué sa rencontre de C1 face au Milan (1-3). Et depuis, on évoque la possibilité de le voir aller sur le banc pour le sanctionner de ses mauvais matches. Sur Canal+, Samir Nasri a estimé que Carlo Ancelotti avait sa part de responsabilité dans cette gestion.

La suite après cette publicité

«C’est aux entraîneurs de faire respecter ce qu’ils souhaitent. Moi, quand j’étais à Manchester City, Pep Guardiola nous avait clairement dit : "vous êtes une équipe de gros, vous ne courrez pas assez". Textuellement. Il nous a baissé notre poids de forme et il nous a expliqué par A+B son pressing. Et celui qui ne le faisait pas, il allait automatiquement sur le banc. Tout le monde s’est mis au diapason et a fait les efforts. Le problème, c’est que personne n’a eu le courage de le mettre sur le banc, de lui faire comprendre pendant une période qu’il doit faire les efforts», a-t-il lancé. Le technicien italien va devoir effectivement changer des choses.