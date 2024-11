Le FC Barcelone officialise son nouvel accord lucratif avec Nike

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours maintenant. En effet, en Catalogne, on annonçait récemment que le FC Barcelone allait toucher le jackpot à l’aide de son nouveau contrat avec Nike. Associées depuis 1998, les deux entités ont officialisé ce nouvel accord lucratif ce samedi dans un communiqué paru sur le site du club catalan. Même si les clauses exactes de ce nouveau bail n’ont pas été révélées par les Blaugranas, il se murmure que ce nouveau contrat jusqu’en 2038 rapportera près de 120 millions d’euros par saison aux pensionnaires du Camp Nou.

« Le FC Barcelone et Nike, deux marques leaders dans l’industrie du sport, sont heureux d’annoncer un nouveau départ avec un accord de partenariat pluriannuel, à partir de cette saison, qui apporte un nouveau modèle de partenariat stratégique de collaboration entre les deux organisations. Ce nouveau partenariat consolide Nike en tant que partenaire principal du club et partenaire technique officiel de toutes les équipes professionnelles et amateurs. Cela apporte un modèle unique qui renforce l’association des marques et alimente nos croissances au niveau mondial. Nike joue un rôle stratégique clé dans les opérations de vente au détail du club et, en collaboration avec Barça Licensing & Merchandising, unira ses forces pour développer des plans spécifiques liés à la création de produits, à la chaîne d’approvisionnement et à la distribution mondiale. »