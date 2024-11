Le Barça s’apprête à officialiser le contrat du siècle avec Nike

Joan Laporta est sur le point de boucler un énorme coup. En négociations avec l’équipementier Nike pour un renouvellement du bail entre la marque américaine et le club catalan, le dirigeant barcelonais a annoncé en coulisses avoir conclu l’affaire. Un deal gigantesque qui devrait s’étaler sur plus de dix ans et qui devrait permettre aux Blaugranas d’assainir durablement leurs finances.

Ce nouveau contrat s’étendra jusqu’en 2038 et devrait rapporter 45 millions d’euros de plus par saison au Barça jusqu’à la fin du premier contrat en 2028, puis sera de 60 millions d’euros de plus par an jusqu’en 2038, à partir du début du nouveau bail. En plus de ces conditions, une prime de renouvellement de 100 millions serait assurée pour les Catalans. Au total, cet accord pourrait rapporter à Barcelone près de 120 millions d’euros par saison.