OM : De Zerbi a fait un FaceTime d’une heure avec un joueur de Brighton

Roberto De Zerbi est un entraîneur auquel ses joueurs s’attachent énormément. Et l’Italien aime aussi entretenir ces liens, et ce, même avec des joueurs de ses anciens clubs. Le gardien de Brighton Jason Steele (34 ans) a révélé dans un entretien accordé à TalkSport que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille l’avait appelé pendant une heure en début d’année après être passé sur le billard à cause d’une blessure à l’épaule.

«Je suis sorti du bloc il y a sept semaines, son équipe jouait un jour plus tard, à Marseille, et il m’a contacté par FaceTime pendant une heure le vendredi soir. Cela en dit long sur lui en tant que personne, en tant qu’être humain. Le jour où je suis sorti de l’opération, le soir où je suis rentré chez moi en souffrant, ma femme était assise à côté de moi et s’occupait de moi sur le canapé. Elle s’est exclamée : 'je n’arrive pas à croire ce qui vient de se passer, c’est normal ? En fait, je ne pense pas que ce soit normal’». Quel homme ce De Zerbi !