Bayern Munich : Kingley Coman joue avec le feu

Kingsley Coman est un jeune homme à la carrière déjà très riche et au palmarès déjà bien rempli. Lors du Final 8, à Lisbonne, c'est lui qui a marqué le seul et unique but de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Si son passage à la Juventus a été compliqué et semé d'embûches, celui au Bayern Munich, malgré les blessures, est pour le moment une belle réussite pour celui qui a quitté tôt le Paris SG.

Sous contrat jusqu'en 2023, il a donc tout le loisir de continuer à s'épanouir en Bavière et encore remporter de nombreux titres avec Robert Lewandowski et consorts. Conscients de l'apport de l'international français dans ce club, les dirigeants du Bayern ont, depuis un moment maintenant, décidé de prolonger son bail alors que le Français a eu une belle offre de Manchester United l'été dernier et qu'il n'a pas succombé aux sirènes anglaises.

Coman et le Bayern ne négocient plus

Oui, mais voilà, tout n'est pas si simple. Les décideurs des pensionnaires de l'Allianz Arena ont fait une offre à leur joueur (24 matches - 6 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Bayern cette saison) pour prolonger le présent bail jusqu'au 30 juin 2026, un nouveau contrat de cinq années donc. Selon les informations de Kicker, le natif de Paris a repoussé ces avances. Mais ce n'est pas tout, dans une négociation, les positions peuvent s'éloigner et ensuite se rapprocher, mais cette fois elles semblent au point mort.

Toujours selon le média allemand, les négociations entre les deux parties ont donc été interrompues. On le sait, le club bavarois, toujours leader de la Bundesliga, a l'habitude de plutôt bien gérer ses mercatos. Ces derniers commencent tôt, les ventes sont en général belles et, surtout, les joueurs jeunes et à fort potentiel ne partent pas gratuitement. S'il reste encore un peu de temps concernant Coman, il devrait plutôt faire attention à ne pas froisser ses patrons...