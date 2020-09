Bayern : Serge Gnabry change de numéro

Serge Gnabry a réalisé, à l'image de son équipe qui a remporté le triplé Coupe-Championnat-Ldc, une saison magistrale. Individuellement, il a compilé 24 buts et 14 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues. Il semble donc être en train de prendre une nouvelle dimension en Bavière.

Et avec un statut qui évolue, en témoigne son changement de numéro : il troque ainsi le 22 pour le 7, maillot porté par Franck Ribéry lors de ses belles années en Allemagne. « Je suis très heureux de porter ce numéro de maillot à l'avenir. Franck Ribéry a toujours inspiré les fans, cela me motive d'autant plus », a déclaré l'international allemand.