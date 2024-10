Ballon d’Or 2024 : le classement du 25e au 21e

La révélation du classement du Ballon d’Or se poursuit. Alors que les cinq premiers joueurs du classement ont été dévoilés il y a quelques minutes, la suite de la révélation s’est poursuivie avec les joueurs classés de la 25e à la 21e place. Cole Palmer figure à la 25e minute après sa saison phénoménale avec Chelsea et son but en finale de l’Euro.

Un rang plus haut, William Saliba est le 24e joueur de ce classement pour venir récompenser sa solidité dans la défense d’Arsenal et des Bleus. À la 23e place, Ruben Dias a hérité de son meilleur classement en carrière après une belle saison avec City. Un troisième défenseur de suite a été récompensé au 22e rang avec Antonio Rüdiger. Pour finir, Bukayo Saka pointe à la 21e place après sa nouvelle grosse saison avec Arsenal et l’Angleterre.

Suivez le live en direct du Ballon d’Or sur notre site