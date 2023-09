Le PSG a tenté l’énorme coup Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

S’il fait aujourd’hui les belles heures du FC Barcelone, Robert Lewandowski a également bien eu la possibilité de rallier Paris. Au cours d’un entretien accordé au média polonais Meczyki, le patron du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a loué les qualités de l’attaquant de 34 ans, indiquant par ailleurs à demi-mot qu’il avait tenté de le faire signer.

«Je n’ai pas l’habitude de parler des joueurs qui ne sont pas au PSG et des transferts qui vont se faire ou qui devraient se faire. Mais ce n’est pas un secret, Robert est un attaquant incroyable, a d’abord souligné le président du PSG. Tous les clubs du monde l’ont remarqué et ont essayé de le signer à un moment donné. Mais Robert est aujourd’hui à Barcelone et je respecte cela.» Des propos qui confirment la rumeur selon laquelle le PSG avait bien tenté de recruter le Polonais à l’été 2022.