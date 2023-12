EdF : Didier Deschamps dévoile son pire souvenir en Bleu

Dans un entretien au Parisien, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a fait une longue rétrospective de son année civile 2023, sa douzième à la tête des Bleus. Et s’l vient de connaître la défaite aux tirs au but de la finale de la Coupe du Monde 2022 face à l’Argentin, le coach de 55 ans ne voit pas cette déception comme son pire souvenir avec la sélection double championne du monde.

«Le degré de douleur est identique mais elle a été plus longue à digérer. Un titre de champion du monde vaut plus qu’un titre de champion d’Europe. Mais en 2016, c’était en France… J’ai basculé beaucoup plus vite après la défaite face à l’Argentine. Ça doit être le vécu, l’expérience. On relativise.» Pour rappel, l’Euro est le seul trophée qui manque au palmarès du technicien tricolore. A lui d’aller rafler la coupe en Allemagne…