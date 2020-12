Le Hertha Berlin raffole déjà de Mattéo Guendouzi

Il n'est pas là depuis très longtemps mais l'effet Mattéo Guenzoudi commence déjà à se faire ressentir au Hertha Berlin. Prêté durant les dernières heures du mercato par Arsenal, le Français a joué de malchance entre une arrivée tardive et un test positif à la covid-19. C'est seulement le 1er novembre, lors d'un nul à domicile contre Wofsbourg (1-1) qu'il a pu faire ses débuts avec son nouveau club. Entré en jeu ce soir là, il n'a ensuite plus quitté l'équipe de Bruno Labbadia et on comprend mieux pourquoi. Heureux dans sa nouvelle vie après ses déboires chez les Gunners, il performe sur le terrain, offrant au Hertha plus d'équilibre et de contrôle sur l'ensemble du match.

Sans le milieu de terrain, le club allemand a débuté par une victoire avant d'enchaîner quatre revers de suite, pour une moyenne de 0,6 point par match. Depuis la venue de Guendouzi, la donne est complètement différente, passant à 1,5 point par rencontre de championnat avec les trois nuls, deux victoires et une défaite face au Borussia Dortmund. Le week-end dernier, le Hertha, actuel 11e de Bundesliga en attendant la réception de Mayence ce mardi soir, est allé chercher un bon match nul sur la pelouse de Gladbach (1-1) avec un Guendouzi pour la première fois buteur d'une très belle frappe du droit dans la lucarne.

Le Hertha envisage déjà de le conserver après son prêt

«Ce n'est pas sa spécialité, mais sa façon de frapper était géniale. Cela montre toute sa technique, a réagi Labbadia après la rencontre, pas peu fier d'avoir l'ancien de Lorient dans son effectif. Il est très, très précieux pour nous. Nous sommes heureux d'avoir pu le faire signer. C'est un très bon footballeur, qui a un bon sens de l'espace et qui est techniquement très fort.» 92% de passes réussies, 56% de duels remportés, 11 kilomètres parcourus, outre son magnifique but, le joueur a impressionné par son influence sur le jeu et le caractère déjà affirmé qu'il dégage.

À l'inverse d'un Lucas Tousart, qui peine à trouver ses marques, Guendouzi a apporté en quelques semaines seulement, sa personnalité et son ambition à une équipe qui en manquait. «Il transmet cela. Mattéo n'est pas quelqu'un de réservé. Même s'il est jeune, il donne déjà des instructions alors qu'il ne parle pas la langue.» Le Hertha est en train d'être convaincu par le joueur de 21 ans et il se dit déjà dans la presse allemande que des négociations ne devraient pas tarder pour tenter de le conserver au-delà de la fin de saison. En cela, la Vieille Dame a un avantage dont compte bien profiter le directeur sportif Michael Preetz. «Son contrat avec Arsenal se terminera dans un an (juin 2022). Il n'y a que deux options - soit les Anglais le prolongent, soit ils le vendent.»