OL-OM : le piratage a encore fait très mal à DAZN

DAZN l’a officiellement confirmé. Après la vague de critiques sur le montant exorbitant de ses abonnements, la plate-forme a reconduit jusqu’à fin septembre ses tarifs revus à la baisse (de 29,99€ à 19,99€ par mois). De quoi persuader les fans de Ligue 1 de mettre enfin la main au portefeuille et ainsi faire reculer l’explosion du piratage ? Pour rappel, le PDG de DAZN France et Suisse, Brice Daumin, avait récemment confié l’impact désastreux de ce phénomène.

«Le sujet du piratage, c’est une catastrophe. (…) Le piratage, c’est du vol. Il ne faut pas l’appeler autrement. Aujourd’hui, on a une promotion du piratage qui est faite dans la presse, sur l’usage illégal d’accès au contenu, et c’est un scandale. (…) Aujourd’hui, quand vous lisez que Telegram est « une alternative à DAZN »… C’est faux et archifaux. (…) C’est le seul pays dans lequel DAZN arrive où on vit une telle situation. On n’a jamais vu ça ailleurs.» Eh bien malheureusement pour lui, la baisse du prix des abonnements n’a toujours pas eu l’effet escompté.

De nombreux flux illégaux ont cartonné

RMC Sport relaie en effet que le choc d’hier soir entre Lyon et Marseille a provoqué un nombre XXL de piratages. Le média explique que plusieurs comptes Telegram ont attiré 80 000 utilisateurs. Un flux serait même monté jusqu’à 90 000 personnes durant la fin de match complètement dingue de cet Olympico. Et ce n’est pas tout puisque des lives étaient également accessibles sur TikTok et X (anciennement Twitter). Un coup dur pour DAZN et la LFP, qui avait pourtant promis de faire avancer les choses.

Juste après sa réélection, Vincent Labrune avait fait savoir qu’il voulait désormais prioriser «la réussite de DAZN, la lutte contre le piratage, une baisse des charges de LFP et LFP Media pour augmenter l’assiette de redistribution des droits aux clubs. (…) On peut appuyer fort pour la lutte contre le piratage qui est un fléau. Il n’y a que nous pour nous battre contre ça et on va faire le maximum pour que ce soit une réussite». Mais pour le moment, la bataille est encore loin d’être gagnée.