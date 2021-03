Bundesliga : l'Arminia Bielefeld crée la surprise à Leverkusen

La suite après cette publicité

Le promu prend dans ses filets un candidat à l'Europe, pour le compte de la 25e journée de Bundesliga. Après un bon changement de jeu, Christian Gebauer a débordé à droite, avant de centrer fort devant le but où Ritsu Doan est venu tacler pour propulser le cuir au fond des filets de Lennart Grill (1-0, 18e). Et, sur un long ballon côté gauche d'Arne Maier, Anderson-Lenda Lucoqui s'est projeté vers l'avant, occupant l'attention des deux centraux, puis Masaya Okugawa a récupéré le ballon dans la surface, avant de crucifier Grill d'un plat du pied (2-0, 57e). Piégé deux fois sur des transitions rapides, le Bayer 04 Leverkusen a peiné à retorquer et quand Lucoqui a touché le cuir de la main dans sa surface, Sascha Stegemann (l'arbitre) est resté de marbre (73e).

Et comme rien ne tournait rond cet après-midi, Patrik Schick, au beau milieu de la surface, n'a lui pas appuyé sa frappe (83e). La deuxième chance a été la bonne et sur une remise de Lucas Alario, Schick a poussé le cuir dans le but sans opposition (2-1, 85e). Trop tard pour espérer inverser la tendance, même si Jeremie Frimpong a effleuré le poteau gauche de Stefan Ortega dans le temps additionnel (90e+3). Les Rouge et Noir manquent le coche de revenir à hauteur de Francfort (4e), alors que l'Arminia Bielefeld s'extrait de la zone rouge et passe quinzième.