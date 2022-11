Coupe du Monde 2022, Brésil : la presse brésilienne dévoile de sacrées informations sur Neymar !

La suite après cette publicité

« Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit. Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé, d’autant plus qu’il a participé, après sa blessure, à une action qui nous a permis de marquer un but. C’est une erreur de ma part, je m’en veux beaucoup, je le regrette, j’aurais dû plus faire attention ». Ce week-end, le sélectionneur brésilien faisait son mea culpa concernant la gestion du cas Neymar.

Il faut dire que même si la Canarinha a un réservoir de joueurs offensifs impressionnant, le Parisien reste la star et le principal atout de l'équipe lorsqu'il faut faire mal à la défense rivale. Au Brésil, tout le monde attend donc de voir s'il pourra rejouer d'ici la fin de cette Coupe du Monde 2022. Et les dernières informations publiées outre-Atlantique sont plutôt positives, et confirment les sensations évoquées par le sélectionneur national.

Un retour plus vite que prévu

Comme l'indique UOL Esporte, la vedette du PSG pourrait revenir plus tôt que prévu. Ney ne jouera logiquement pas face à la Suisse cet après-midi (17h), mais il évolue mieux que ce qu'on pouvait penser, explique le média brésilien. L'attaquant peut ainsi déjà marcher normalement et sa cheville a complètement dégonflé, à tel point que lui se voit jouer le troisième match de cette phase de groupe, face au Cameroun vendredi.

Le journal rajoute que le staff médical de la sélection brésilienne veut rester prudent et ne forcera pas, mais que tout sera dicté par les résultats. En cas de victoire et de qualification aujourd'hui, Neymar devrait être laissé au repos face aux Camerounais quoi qu'il arrive. Mais si le Brésil doit défier le pays africain dans un contexte où il doit absolument gagner, il est fort probable de le voir sur la pelouse, même sous infiltrations. Tout indique donc qu'on reverra le Ney sur les pelouses du Qatar, où sa sélection fait clairement partie des favoris des parieurs et des bookmakers.