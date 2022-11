Coupe du Monde 2022, Brésil : le mea culpa de Tite après la blessure de Neymar !

La suite après cette publicité

Neymar va-t-il rejouer dans ce Mondial 2022 ? La question se pose. Touché au ligament latéral de la cheville droite lors de l'entrée en lice de la Seleção face à la Serbie, jeudi dernier, l'attaquant du Paris Saint-Germain, d'ores et déjà forfait pour la Suisse ce lundi à 17h, pourrait également être préservé pour affronter le Cameroun, vendredi prochain à 20h. Présent en conférence de presse, le sélectionneur du Brésil, Tite, a d'ailleurs profité de l'occasion pour donner des nouvelles de son numéro 10, mais également de Danilo, lui aussi blessé.

«Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit», a tout d'abord lancé Tite avant de faire son mea culpa. «Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé», a ainsi avoué le tacticien de 61 ans sur l'action de jeu opposant "Ney" à Nikola Milenkovic avant d'ajouter : «d’autant plus qu’il a participé, après sa blessure, à une action qui nous a permis de marquer un but. C’est une erreur de ma part, je m’en veux beaucoup, je le regrette, j’aurais dû plus faire attention».

📸 La cheville de Neymar. pic.twitter.com/Z3vOzaPNoz — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2022

Tite et Marquinhos croisent les doigts pour Neymar !

Déjà privé de demi-finale contre l'Allemagne lors du Mondial 2014, Neymar, étincelant depuis le début de saison, pourrait donc connaître une nouvelle terrible désillusion. Si tous les scénarios restent envisageables, Tite ne compte, cependant, pas rendre les armes : «le Brésil dépend de tous ses talents et évidemment Neymar en est l’un d’eux. Neymar a cette capacité à changer un match en deux ou trois actions et cela malgré la pression. Il est blessé, c’est ainsi, on a un groupe de 26 joueurs et l’état d’esprit collectif sera d’autant plus important avec ces absences», a ainsi ajouté Tite, fort d'un premier succès (2-0) dans le groupe G.

Présent aux côtés de Tite, Marquinhos, coéquipier de Neymar dans la capitale française, a également tenu à adresser un message au meneur de jeu auriverde. Inquiet, il n'en reste pas moins optimiste : «on a pris le temps d’appréhender cette blessure. Ney était triste, il rêve de jouer cette Coupe du Monde, il a eu cette blessure, on est avec lui et on se met à sa place. Après les examens effectués, il doit désormais travailler d’arrache-pied, il est tout le temps avec le kiné, j’espère qu’il va vite récupérer mais moralement ça va, il garde l’espoir», a ainsi reconnu le défenseur brésilien, concédant une «situation délicate et difficile».

Relancé sur l'état de forme de son partenaire, Marquinhos a par ailleurs souligné l'importance de l'aspect psychologique : «le mental est capital pour récupérer, Neymar est confiant pour sa reprise, focalisé sur sa récupération, on va travailler avec lui et on verra au jour le jour. Je ne sais pas quel est le délai de récupération ou le calendrier mais les staffs médicaux s’occupent de lui, comme de Danilo, qui est aussi très important pour nous». Si la Seleção continue de retenir son souffle, Neymar a, lui, débuté une course contre-la-montre. Reste désormais à savoir si l'ancienne star du Barça aura, une nouvelle chance, de briller au Qatar ou si les vieux démons vont (encore) le rattraper.