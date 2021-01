La LFP lance son appel d'offres !

La Ligue de football professionnel (LFP) et le football professionnel français voient-ils enfin le bout du tunnel ? Depuis la défection de Mediapro, qui continue de diffuser gratuitement la Ligue 1, et la guerre avec Canal +, l'instance nationale n'avait que d'autres choix de lancer son appel d'offres pour remettre en jeu les lots remportés par le groupe sino-espagnol. C'est désormais chose faite et Jaume Roures devrait quitter le paysage audiovisuel français.

«La Ligue de Football Professionnel a lancé ce mardi 19 janvier 2021 deux consultations de marché relatives aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 Uber Eats d’une part et de Ligue 2 BKT d’autre part. Ces consultations portent sur l’exploitation des droits initialement attribués à Mediapro pour le reste de la saison 2020/2021 (à compter du 5 février 2021) ainsi que pour les saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 », peut-on lire sur le communiqué de la LFP ce mardi soir.

En gros, pour la Ligue 1, il y a le lot A, ce qui correspond à un match par journée dont 10 matches au choix et 28 matches de choix 3 avec le grand magazine du dimanche et le magazine bilan. Le lot B est aussi en jeu avec 7 matches par journée, dont 38 matches de choix 2, 38 matches de choix 5, 36 matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 avec le magazine de présentation de la journée et le magazine du dimanche matin. Enfin, le lot C comprend trois multiplex (29e, 37e et 38e journée), les deux matches de barrage et le Trophée des Champions, récemment diffusé sur Canal +. Enfin, il y a le lot D avec les magazines en semaines.

Les offres seront déposées le 1er février prochain

Concernant l'antichambre de la L1, deux lots sont en jeu, le premier qui concerne 8 matches par journée et les deux multiplex de la 37e et 38e journée avec le magazine tour de stade et le magazine du dimanche matin. Enfin, le lot B concerne les magazines traitant de la Ligue 2 BKT en semaine. Mais pour cela il va falloir faire vite et les intéressés devront déposer leurs offres pour le cycle qui s'achèvera donc en 2024.

« Suivant les modalités de la consultation organisée par la LFP, le document de la consultation peut être envoyé par voie électronique sur demande adressée par e-mail avant le 21 janvier 2021 à Monsieur le Président de la LFP, Vincent Labrune à l’adresse suivante : consultation@lfp.fr. Les offres devront être déposées le lundi 1er février 2021 entre 10h et midi en mains propres au siège de la LFP situé 6 rue Léo Delibes, 75116 Paris », précise enfin le communiqué.