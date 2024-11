LdC : Daniel Riolo détruit le PSG

Vingt-cinquième du classement de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est virtuellement éliminé de la C1 s’il devait en rester là. Le duel du jour face au Bayern Munich met donc plus que jamais la pression sur les Franciliens. Mais au sein du club de la capitale, on semble prêt à accepter une potentielle élimination avant les barrages. Ce qui a le don d’énerver Daniel Riolo au micro de RMC.

« Je pense que c’est un énorme foutage de gueule. Depuis 2013, le PSG a toujours été en top 16 minimum et top 8 la moitié du temps. Et là top 24, ce n’est pas possible parce qu’on m’explique qu’il y a un projet. C’était le même entraîneur l’année dernière, 80% de l’effectif était présent et le club s’est renforcé au milieu de terrain, en défense et un peu moins devant. (…) L’effectif dirigé par le même entraîneur en sortant d’une demi-finale de Ligue des Champions, sans être à ce point ambitieux, le minimum c’est d’être top 24. Et là, on a l’air de dire que ce n’est pas forcément grave, presque que ça pourrait être admis. C’est la communication du président qui est en train de provoquer une scission au sein de la famille des supporters parce que certains adhèrent à ça. Je ne comprends pas. »

