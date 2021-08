Rennes pense à Sissoko pour remplacer Camavinga

Eduardo Camavinga en route pour le Real Madrid, le Stade Rennais lui cherche déjà un successeur. Selon nos informations, le club breton est très chaud sur Ibrahima Sissoko. L'ancien international espoir, formé à Brest et qui fait les beaux jours depuis 4 saisons à Strasbourg, possède un profil un peu plus physique (1m94-88kg) que Camavinga mais dispose de tout l'étalage d'un milieu de terrain moderne capable de se projeter vers l'avant et de gratter des ballons, aussi bien dans les pieds que dans le jeu aérien, où il excelle.

La suite après cette publicité

Titulaire lors des trois premiers matches de la saison avec le club alsacien, Sissoko (23 ans et sous contrat jusqu'en juin 2024) n'est pas forcément sur le marché et Strasbourg réclame entre 7 et 9 M€ pour son joueur dont le nom avait été évoqué à l'Atalanta et à Newcastle ces dernières saisons. Reste à savoir si le club breton, très intéressé par le n°27 du RCSA, va bel et bien passer à l'action dans les dernières heures du mercato.