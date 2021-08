Real Madrid : Rennes confirme un accord pour Camavinga à un prix plus élevé qu'annoncé

Hier soir, le Real Madrid a beaucoup fait parler de lui en France. Dans le dossier Mbappé, les Merengues se sont tout simplement retiré des négociations. Après avoir transmis une deuxième offre estimée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus, la Casa Blanca n’a pas eu de réponse de la part des Franciliens.

La suite après cette publicité

Sauf revirement de situation, le natif de Bondy ne revêtira pas le maillot blanc cet été. Refroidis par le PSG, les Merengues ont quand même réussi à prendre une petite « revanche » sur le club de la capitale. Dans la foulée, Canal+ annonçait en effet que la Casa Blanca était sur le point de boucler le transfert d’Eduardo Camavinga.

Accord confirmé par Rennes

Le jeune milieu de terrain âgé de 18 ans, qui était ardemment courtisé par Paris, se trouve dans la même situation contractuelle que Mbappé, sauf que le Stade Rennais n’a pas les moyens de le laisser partir gratuitement dans un an. Mais alors qu’un prix de vente d’environ 30 M€ a été évoqué, le tarif payé par le Real Madrid pourrait être bien plus élevé.

L’Équipe révèle que le SRFC a confirmé qu’un accord a bien été trouvé avec les dirigeants madrilènes pour Camavinga. Cependant, le quotidien sportif ajoute que le club breton devrait récupérer entre 40 et 45 M€ (bonus inclus) pour son prodige. Quand on sait qu’il en espérait le double il y a un an, le SRFC s’en contentera.