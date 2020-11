Ligue des Champions : Morata sauve la Juventus du piège Ferencvaros, le Barça écrase Kiev et se qualifie, Manchester United assure le coup

Après trois semaines de pause, la Ligue des Champions faisait son grand retour ce mardi. Alors qu'une belle mise en bouche était au programme à partir de 18h55, les téléspectateurs pouvaient déguster le plat principal à partir de 21 heures avec 6 rencontres au menu. Dans le groupe G, le FC Barcelone, leader invaincu (9 points), se déplaçait sur la pelouse du Dynamo Kiev (3e, 1 point). Mais les Culés devaient composer sans Lionel Messi et Frenkie De Jong, ménagés, et plusieurs éléments blessés. Pourtant, Ronald Koeman faisait tourner. Braithwaite débutait, Griezmann et Dembélé étaient sur le banc. D'entrée, la rencontre se jouait sur un faux rythme.

Les Ukrainiens verrouillaient bien, empêchant le Barça de mettre en place son jeu malgré des tentatives de Coutinho. Kiev était plus dangereux avec De Peña (0-0). En deuxième période, Verbic, bousculé par Lenglet, pensait obtenir un pénalty (49e). Mais l'arbitre en décidait autrement. Derrière, Barcelone, enfin inspiré, déroulait. Pedri trouvait Braithwaite dans la surface, qui servait Dest, qui marquait du droit (52e, 0-1). Puis, Braithwaite doublait la mise du droit (0-2, 57e), avant d'obtenir et transformer un pénalty (3-0, 70e). Enfin, c'était au tour de Griezmann de conclure une belle action offensive du gauche (4-0, 90e +2). Les Catalans l'emportaient 4 à 0. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les 1/8ème de finale de la Champions League.

La Juventus a galéré face à Ferencvaros

Dans le même groupe, la Juventus (2e, 6 points) accueillait Ferenvaros (4e, 1 point). Comme les Catalans, les Bianconeri étaient favoris au coup d'envoi de la rencontre. Andrea Pirlo misait sur un 4-4-2 avec un duo Dybala-Cristiano Ronaldo devant. Mais c'était surtout derrière que les Italiens étaient sollicités durant les premières minutes, puisque les Hongrois poussaient avec Uzuni. Malgré un tir repoussé de Dybala (14e), Ferenvaros ouvrait finalement le score à la 19e. Nguen, dont le centre était dévié par Alex Sandro, trouvait Uzuni qui se jetait avec rage et marquait (0-1, 19e).

Face à des Hongrois disciplinés, la Juve essayait de réagir avec Danilo (tête, 29e). Elle finissait par égaliser grâce à l'infernal Cristiano Ronaldo, qui trompait Dibusz d'un tir en force du gauche à ras de terre (1-1, 35e). Le score ne changeait pas à la pause (0-0). À la reprise, Ferencvaros continuait sur sa lancée face à une Juventus plutôt brouillonne, malgré un tir sur le poteau de Bernardeschi (60e). Pirlo lançait donc Morata, qui trouvait aussi le poteau de Dibusz du gauche (76e). Mais Morata sauvait finalement les siens en claquant une tête gagnante à la 92e (2-1). La Juve s'adjugeait la victoire sur le fil après avoir souffert.

Bruno Fernandes porte MU vers le succès

Alors que le PSG (3e, 3 points) n'avait pas le droit à l'erreur face à Leipzig (2e, 6 points) , Manchester United, leader de ce groupe H (6 points), comptait bien en profiter face à Istanbul BB. Sans Pogba, touché à la cheville, Ole Gunnar Solskjaer alignait Cavani, épaulé par Martial, Rashford et Bruno Fernandes. Et c'est le Portugais qui mettait son équipe sur de bons rails grâce à une reprise du droit tout en puissance sous la barre transversale (1-0, 7e). Homme fort des Red Devils, Bruno Fernandes doublait la mise à la 19e. Après une erreur de Günok, il n'avait plus qu'à mettre le ballon au fond des filets (2-0).

Puis, les Mancuniens obtenaient un pénalty après une faute de Bolingoli sur Rashford, qui se chargeait de le transformer (3-0, 35e). Malgré une belle occasion de la tête de Demba Ba (39e), Man U n'était pas inquiété. Mais les Anglais, qui faisaient tourner, se relâchaient clairement et De Gea encaissait un coup franc signé Türüc (3-1, 75e). Mais James corsait l'addition (92e) et Manchester s'imposait 4 à 1. Parmi les autres résultats de la soirée, on peut retenir que dans le groupe F, le Borussia Dortmund s'est imposé 3 à 0 avec un doublé de l'inévitable Erling Braut Haaland et un joli coup franc de Jadon Sancho.

Les rencontres de la soirée :

Groupe E :

Stade Rennais FC 1- 2 Chelsea (Guirassy (85e) pour Rennes, Hudson-Odoi (22e), Giroud (90e +1) pour Chelsea)

Krasnodar 1-2 Séville FC (Wanderson (57e) pour Krasnodar, Rakitic (5e), El Haddadi (90e +4) pour Séville)

Groupe F :

Lazio Rome 3 -1 Zenit (Immobile (3e, 55e sp), Parolo (22e) pour la Lazio; Dzyuba (25e) pour le Zénit)

Borussia Dortmund 3-0 Club Bruges (Haaland (18e, 60e), Sancho (45e) pour Dortmund)

Groupe G :

Dynamo Kiev 0- 4 FC Barcelone (Sergiño Dest (52e), Braithwaite (57e, 70e, sp), Griezmann (90e +2) pour le Barça)

Juventus Turin 2-1 Ferenvaros (Cristiano Ronaldo (35e), Morata (90e +2) pour la Juventus; Uzuni (19e) pour Ferencvaros)

Groupe H :