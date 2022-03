C'est l'heure de la sortie de la nouvelle Team of the Week (24e édition) et comme tous les mercredi, il y a des boosts incroyables. C'est le cas Pour Kylian Mbappé qui semble inarrêtable avec cette carte. La sélection a des allures d'équipe de France cette semaine avec également Ousmane Dembélé et Moussa Diaby. On vous explique ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

