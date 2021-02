BL : le RB Leipzig ne fait qu'une bouchée du Hertha Berlin et se rapproche du Bayern

22ème journée de Bundesliga ce dimanche. Le Hertha Berlin accueillait le RB Leipzig à l’Olympiastadion. Après la défaite du Bayern face à Francfort hier, les hommes de Julian Nagelsmann avaient la possibilité de se rapprocher du leader en s’imposant dans la capitale allemande face à la 15ème formation du championnat qui n’avait plus gagné depuis le 2 janvier dernier.

Victoire décrochée et succès pour le RBL s’imposait à l’extérieur 3 buts à 0 grâce à des réalisations de Sabitzer (28e), Mukiele (71e) et Orban en fin de match (84e). Très bonne opération donc pour les partenaires de Dayot Upamecano en vue d’une possible victoire finale en championnat, à deux points du Bayern Munich désormais.