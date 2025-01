Everton annonce le licenciement de Sean Dyche

Seizième de Premier League et déjà parvenu l’an passé à arracher son maintien malgré une déduction de points, Everton arrive à s’en sortir pour le moment dans ses missions maintiens avec Sean Dyche. Pour autant, les nouveaux propriétaires du club, les Friedkin ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec le club anglais.

L’Everton Football Club peut confirmer que Sean Dyche a été relevé de ses fonctions de manager de l’équipe première masculine senior avec effet immédiat peut-on lire dans un communiqué. Ancienne gloire du club et coach des U18, Leighton Baines sera coach intérimaire et partagera ce rôle avec le latéral droit et capitaine de l’équipe Seamus Coleman. Les noms de José Mourinho, Massimiliano Allegri et Gareth Southgate sont sortis.