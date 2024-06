Angleterre : Cole Palmer envoie un message clair à Southgate

Plutôt décevante depuis le début de l’Euro 2024, l’Angleterre va devoir faire beaucoup mieux si elle entend affirmer son statut de favori à la victoire finale. Toujours à la recherche de la bonne formule en marge du duel face à la Slovaquie en 8es de finale, Gareth Southgate pourrait-il-enfin miser sur Cole Palmer ? Cantonné sur le banc des remplaçants et malgré une poignée de minutes à son actif contre la Slovénie, le milieu offensif de Chelsea n’a pas eu l’opportunité de briller. Pourtant, le joueur de 22 ans est convaincu qu’il est capable d’apporter aux Three Lions.

La suite après cette publicité

«Personnellement, je pense que je suis prêt mais ça ne dépend pas de moi. J’attends juste mon tour et quand je joue, j’essaye juste de faire ce que je sais faire. J’étais simplement excité d’entrer pour 20 minutes et je me suis dit que j’allais essayer de faire quelque chose ou d’avoir un impact. Je ne dirais pas que je suis impatient parce que je sais que c’est mon premier tournoi et qu’il y a des joueurs comme Saka, Foden et Bellingham à mon poste, donc c’est compréhensible. Mais j’avais juste envie d’entrer et d’essayer d’impressionner», a expliqué l’international anglais dans des propos rapportés par le Mirror.