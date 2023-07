PSG : Carlos Soler très clair concernant son avenir

Pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain, Carlos Soler n’a pas vécu une sinécure. Le milieu de terrain espagnol est loin d’avoir répondu aux attentes placées en lui au début du dernier exercice et il ne fait donc plus l’unanimité dans la capitale française. L’ancien joueur de Valence est d’ailleurs revenu sur cette période compliquée lors d’une interview à nos confrères du Parisien. «Il est vrai que cette première saison a été particulière pour moi, notamment parce que je suis arrivé pratiquement le dernier jour du mercato. Je n’ai pas pu faire le stage au Japon, ni être avec mes coéquipiers durant la préparation. Quand je suis arrivé, les gars avaient déjà joué cinq ou six matchs. Quand on débarque dans un si grand club, il est difficile de se faire une place parmi les joueurs de l’équipe», a notamment confié le principal concerné.

Alors qu’un départ de Carlos Soler semblait envisageable dès cet été après cette première saison, le joueur de 26 ans veut, de son côté, rester au sein du club parisien pour s’imposer, comme il l’a confirmé durant cette interview. «Mais la vérité, c’est qu’aujourd’hui, je me sens bien, en confiance, et je pense que je peux montrer un bien meilleur visage et que je peux aider le PSG, mes coéquipiers et le club. C’est en tout cas ce que je veux faire. Je veux rester à Paris, il n’y a aucun doute. C’est un grand club, avec une équipe au top qui a tout ce qu’il faut pour continuer à grandir. Je suis là et je vais essayer de faire une bonne préparation, d’être le plus en forme possible pour faire une grande saison», a lâché l’Espagnol. Si la tendance était plutôt à un départ, le milieu de terrain a souhaité mettre les choses au clair. Le PSG est désormais prévenu !

