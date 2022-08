PSG : Galtier et l'épineuse gestion de Keylor Navas

La suite après cette publicité

Keylor Navas a rétrogradé au PSG. Encore numéro un bis l'an dernier avec Mauricio Pochettino, le portier est officiellement devenu numéro deux dans la hiérarchie de Christophe Galtier. Une situation difficile à vivre pour l'ancien Madrilène, dont la réflexion autour de son avenir n'est pas encore tranchée. «À savoir si Keylor va partir, je sais qu’il a des sollicitations mais aujourd’hui, il se comporte de manière très professionnelle », a souligné le coach parisien en conférence de presse. Navas est notamment suivi par Naples.

Galtier affirme également que sa position est arrêtée mais la mise en concurrence permanente n'empêche pas un possible changement. «J'ai fait un choix en nommant Gigio (Donnarumma) numéro 1, et Keylor (Navas) numéro 2. Je n’ai pas de repères par rapport à la saison dernière. Les séances se passent bien. Gigio semble épanoui et c’est normal, et c’est évidemment plus compliqué pour Keylor. C’est un grand compétiteur, à qui on doit beaucoup de respect par rapport à ce qu’il a fait dans sa carrière, ses trophées remportés. Après ce sont les performances. S'il y a un numéro 1 et un numéro 2, le 2 peut concurrencer le numéro 1».