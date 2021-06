JO 2021 : Noël Le Graët met les clubs face à leurs responsabilités

La suite après cette publicité

L'Euro est déjà terminé pour l'équipe de France, éliminée en 8e de finale par la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b.). Noël Le Graët nourrit des regrets, comme l'ensemble des supporters, car après avoir mené 3-1 à dix minutes de la fin, les Bleus ont été rejoints, avant de s'incliner lors de la fatidique séance des tirs au but. Il va falloir se reprendre en main et ça pourrait débuter par les Jeux Olympiques, où l'équipe de France s'est qualifiée pour la première fois depuis 1996. Problème, le sélectionneur Sylavin Ripoll a un mal fait à faire sa liste, qui a déjà été communiquée, car les clubs ne veulent pas libérer leurs joueurs. C'est notamment le cas pour Rennes avec Eduardo Camavinga, Amine Gouiri de l'OGC Nice ou encore Maxence Caqueret de l'OL. Voilà qui pousse le président de la FFF à intervenir et à taper du poing sur la table.

«Déjà cette année, on a fait ce qu’il fallait car on s’est qualifié, a confié Noël Le Graët, en marge de l'assemblée générale du CNOSF, qui a eu lieu ce mardi matin. La difficulté, c’est de trouver une équipe car la FIFA laisse les clubs décider. Et c’est une erreur. Je vais rencontrer assez rapidement le président de la FIFA, que j’aime bien, pour cette compétition qui doit être considérée comme une autre et les clubs doivent libérer leurs joueurs. Ceci dit, les matches passent aussi durant les débuts de compétition, par exemple en 2e division, il y aura déjà eu 4 matches et la première division démarre trois jours après la finale, si on va en finale. C’est toujours une affaire de calendrier mais c’est indispensable que les clubs libèrent leurs joueurs. C’est indispensable que la FIFA le permette à terme. » C'est désormais aux clubs de faire un geste.