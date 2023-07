Le message fort de Vinicius Junior à Benjamin Mendy

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, Benjamin Mendy était reconnu non-coupable de viol et tentative de viol, mettant fin à plusieurs années d’enquête. Écarté par son propre club, Manchester City, la suite de la carrière du Champion du Monde 2018 reste encore floue. Face à cette histoire et donc ce verdict, de nombreux joueurs apportent leur soutien envers le latéral gauche de 28 ans. Memphis Depay, Paul Pogba, et plus récemment Vinicius Jr. Sur Twitter, la star brésilienne du Real Madrid a adressé un long message visant à rendre hommage à Benjamin Mendy face aux accusations qui lui ont été reprochées.

«Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu, Benjamin Mendy. Tu as perdu deux ans de ta carrière, mais c’est le moins que l’on puisse dire… Et les dégâts psychologiques ? Il est certain que ta vie ne sera plus jamais la même. La culture de la destruction de réputation a fait une victime de plus. Jusqu’à quand serons-nous accusés et condamnés sans avoir le droit à une défense élémentaire ? Les fausses histoires sont créées et diffusées sans vérification des faits (ce que j’ai personnellement beaucoup ressenti pendant ces vacances) et la situation ne fait qu’empirer. Être responsable serait le minimum pour tout professionnel, mais de nos jours, le travail sérieux est devenu une exception. Il n’y a pas de limites pour obtenir plus de clics et d’engagement. Ma question est la suivante : que va-t-on faire pour réparer les dégâts ?», écrit Vinicius Jr. De son côté, difficile de s’avancer sur le futur de Benjamin Mendy tant sa réputation en a pris un coup. Parviendra-t-il à relancer sa carrière après tant d’années d’isolement ?

