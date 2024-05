Le Borussia Dortmund annonce le départ de sa légende Marco Reus

C’est avec émotion que les supporters du Borussia Dortmund ont appris la nouvelle ce vendredi. Après 12 saisons passées sous les couleurs des Marsupiaux (420 matches, 170 buts), Marco Reus (34 ans) quittera le club librement à l’issue de la saison. C’est le Borussia Dortmund qui a officialisé l’information cet après-midi par le biais d’un communiqué.

La suite après cette publicité

«Une période extraordinaire se termine cet été. Le Borussia Dortmund et son capitaine de longue date Marco Reus ont convenu d’un commun accord de ne pas prolonger le contrat, qui expire à la fin de la saison. Le natif de Dortmund a porté le maillot noir et jaune de son club de jeunes pendant douze ans, depuis son retour en 2012», indique le communiqué de Dortmund. Pour soigner son départ, Reus espère bien évidemment finir sur la plus belle des notes : un triomphe en Ligue des Champions. Il cherchera ensuite à relever un nouveau défi.