Lens : la mise au point de Franck Haise sur son avenir

À Lens depuis 2017, l’avenir de Franck Haise est encore incertain. Sixième de Ligue 1, et dans une dynamique moins favorable que l’OM et l’OL juste derrière, les Lensois semblent moins tranchants que la saison dernière, qui a été historique à bien des égards. Déjà courtisé l’année dernière, l’entraîneur français va de nouveau faire l’objet de convoitises cet été (notamment de l’OM). De quoi faire réfléchir Franck Haise ? Le principal intéressé annonce déjà qu’il prépare la saison prochaine : « je prépare la suite depuis plusieurs mois. Je prépare la signature des jeunes pro, je prépare le stage d’avant-saison, je prépare les matchs amicaux. Peut-être que ce ne sera pas moi car au football, on n’a pas les réponses, celles d’aujourd’hui peuvent être différentes de celles de demain. Mais je fais tout pour la reprise au Racing Club de Lens le 26 juin ». Pourtant certaines données pourraient changer la situation.

La suite après cette publicité

Même s’il affirme qu’une non-qualification européenne ne jouera pas dans sa décision, cela devrait quand même le faire réfléchir. Le journal L’Équipe s’interroge également sur ses relations internes parfois tendues, avec notamment des blocages sur certaines décisions. Le directeur général du club, Arnaud Pouille, reste quant à lui optimiste et définitif : « si les gens veulent bien l’entendre, au lieu de répandre d’autres informations, Franck Haise sera là en 2024-2025 » a-t-il confié au quotidien français.