Reims : Samba Diawara va remplacer Will Still jusqu’à la fin de saison

Entre Will Still et le Stade de Reims, c’est terminé ! Après avoir acté son départ à l’issue de l’exercice en cours, le technicien belge a récemment été démis ses fonctions au même titre que son adjoint Nicolas Still. Pour se préparer en toute confiance pour l’année prochaine, la direction rémoise a décidé de confier les rênes de l’équipe première à Samba Diawara. L’ancien international malien va donc assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison, comme il l’a confirmé à l’AFP.

La suite après cette publicité

Le désormais ex-assistant de Will Still, arrivé dans le staff champenois en 2022, aura donc la lourde tâche de permettre aux Stadistes de renouer avec le goût de la victoire. Positionnés au 11e rang, les Rémois restent sur 3 défaites consécutives dont un cinglant revers contre Clermont, le week-end dernier. Comptant à ce jour qu’une courte expérience en deuxième division belge, Samba Diawara aura l’occasion de se faire la main en amical face au pensionnaire de National 2, l’US Boulogne-sur-Mer, ce vendredi.