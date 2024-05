Le Real Madrid avance pour un jeune crack

Le Real Madrid continue de préparer son futur. Avec le recrutement d’Arda Güler et l’arrivée future à Madrid d’Endrick, les futurs champions d’Espagne sont déjà bien garnis en joueurs offensifs prometteurs. Mais le club madrilène veut continuer d’acheter des pépites. Selon plusieurs médias argentins, le Real multiplie les rencontres avec les dirigeants de River Plate pour acheter Franco Mastantuono. Le joueur a une clause de 45 millions d’euros, ce que le club espagnol trouve excessif.

Les dirigeants madrilènes tentent de faire réduire le prix et seraient prêts à le laisser au club argentin jusqu’à la saison 2025-2026. À 16 ans, le gaucher joue régulièrement avec River Plate. Le jeune milieu de terrain offensif compte onze apparitions et deux buts avec le club argentin. Le Real Madrid n’est pas seul dans ce dossier. Même s’ils sont les plus avancés, ils font face à la concurrence du PSG et du Barça.