EdF : ce qu’a dit Kylian Mbappé aux Bleus avant France-Croatie

Dans une situation critique en quart de finale de Ligue des Nations, les Bleus ont été au bout d’eux-mêmes pour aller chercher une qualification inespérée après leur défaite à l’aller. Selon L’Equipe, le capitaine des Bleus a pris la parole avant la rencontre pour motiver les troupes. «Il y a des jeunes qui sont arrivés, qui ont du talent et qu’on doit emmener avec nous. On a la dalle, si on met ce qu’il faut ce soir, on va se qualifier, ça va le faire, pas de doute. C’est une bonne soirée pour avoir notre match référence», a lancé l’attaquant du Real Madrid.

Une causerie amplifiée par un autre leader du groupe : Mike Maignan. Le portier de l’AC Milan a, lui aussi, poussé ses coéquipiers à montrer un meilleur visage qu’à Split jeudi, où les Bleus ont déjoué malgré un potentiel penalty oublié en début de rencontre. Maignan a exhorté ses coéquipiers à oublier cet événement, et à passer à autre chose. De quoi souder le groupe avant un Final Four qui pourrait les guider vers un deuxième sacre dans cette toute récente Ligue des Nations.