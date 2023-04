Serie A : l’Atalanta renverse le Torino dans le Piémont

Nouveau beau duel ce samedi soir en Serie A, lors de la 32ème journée du championnat italien, le Torino ouvrait les portes de son Stadio Olimpico Grande Torino à l’Atalanta Bergame pour une opposition tactique entre le maître Gian Piero Gasperini et son élève Ivan Juric. La première période a été très peu intense avec seulement une seule frappe cadrée de toute l’entame et ce fut plutôt efficace puisqu’elle est signée Davide Zappacosta sur l’ouverture du score bergamasque sur une déviation de Giorgio Scalvini (34e). En seconde mi-temps, les Granata sont parvenus à égaliser grâce à la 10ème réalisation de la saison pour Antonio Sanabria. Mais c’était sans compter sur Duvan Zapata pour marquer le but de la victoire (88e). Succès étriqué (1-2) de la Dea face au Toro.

Au classement, l’Atalanta pointe à la 7ème position, alors que le Torino reste dans les alentours du ventre mou avec une 12ème place. Le weekend prochain, les Bergamasques accueilleront la Spezia. Les Turinois iront à Gênes pour y affronter la Sampdoria, au cours de la 33ème journée de la Serie A. Suite du Calcio dimanche avec notamment une belle affiche entre l’Inter et la Lazio, ou encore le potentiel match du titre pour le Napoli dans le derby de Campanie contre la Salernitana.

