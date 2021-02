CdF : Caen souhaite un bon rétablissement à Neymar et défend Steeve Yago

Suite et fin de la polémique Neymar ? Après la blessure du Brésilien hier en Normandie et les piques de son clan envers Pascal Dupraz, le Stade Malherbe de Caen a tenu envoyer un message au numéro 10 du PSG pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Néanmoins, le club normand a tout de même tenu à dénoncer les attaques (dont certaines étaient à caractère raciste) qui ont ciblé Steeve Yago.

Pour rappel, le Caennais a été accusé d’avoir commis une faute ayant provoqué la blessure de l’Auriverde. « Le SM Caen souhaite à Neymar un prompt rétablissement et espère le voir rapidement sur les terrains. Le SM Caen dénonce par ailleurs avec la plus grande ardeur les attaques subies par Steeve Yago et lui apporte son soutien absolu ».