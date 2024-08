FC Barcelone : Dani Olmo choque déjà tout le monde

Le FC Barcelone a beau être dans une situation que l’on pourrait qualifier de désastreuse hors du terrain ; force est de constater que sur le rectangle vert, l’équipe va très bien. La formation entraînée par Hansi Flick a lancé sa saison de Liga de la meilleure des manières, avec trois victoires en trois journées, avec deux déplacements toujours compliqués à négocier à Valence et chez le Rayo Vallecano, et un match à la maison contre une bonne équipe du championnat comme l’Athletic. L’Allemand semble déjà avoir posé sa patte sur l’équipe, et les observateurs et fans du club sont ravis.

Mardi soir, sur la pelouse du Rayo, tout avait pourtant mal commencé. Menés au score et en difficulté pour bouger l’équipe madrilène, les Catalans ont dû attendre la deuxième période pour se libérer. C’est l’entrée de Dani Olmo à la pause qui a tout changé. Enfin enregistré auprès de la Liga lundi après-midi, le champion d’Europe 2024 a pu faire ses premiers pas en tant que Blaugrana.

Une entrée décisive

Et on peut dire que l’attente a valu la peine. Il a tout de suite pris les commandes de l’équipe, étant dans tous les bons coups devant. Bon nombre de bons ballons distribués, des gestes de classe, une frappe sur la barre, puis ce deuxième but catalan, avec un plat du pied poteau opposé parfaitement exécuté après un service de Lamine Yamal. Un début de rêve pour celui qui avait quitté La Masia pour tenter le challenge en Croatie pendant son adolescence. Clairement, pas besoin de temps d’adaptation pour lui.

« Un début spectaculaire », titre sans surprise Sport, avec l’international ibérique sur sa une. « Olmo magique », y va de son côté Mundo Deportivo. « C’est un bon joueur, c’est pour ça qu’il est avec nous. Avec lui, on a eu plus de contrôle du ballon, on a mieux combiné. Il a été la grande différence sur la deuxième période par rapport à la première », expliquait Hansi Flick après le match, plus que satisfait. Il faut dire que lorsqu’on voit la belle entente affichée entre Olmo, Pedri ou Lamine Yamal, l’Allemand comme les fans du Barça ont de quoi être optimistes pour la suite…