Clermont - Auxerre : les compositions officielles

Clermont accueille Auxerre ce dimanche à 15h, à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct commenté sur Foot mercato. Les pensionnaires du Stade Gabriel Montpied ont retrouvé le chemin de la victoire la semaine passée contre Ajaccio (1-3) après deux rencontres sans succès. En face, l'AJA n'a pas gagné depuis le mois d'août mais les hommes de Jean-Marc Furlan ont arraché au courage un nul en infériorité numérique contre Brest dimanche dernier.

Pour tenter de maintenir leur bonne dynamique, les Clermontois doivent composer sans Mehdi Zeffane ou Jérémie Bela (blessés). Pascal Gastien a choisi de faire débuter sa formation en 3-4-2-1 avec l'expérimenté Maxime Gonalons au milieu et une attaque emmenée par Saîf-Eddine Khaoui, Grejohn Kyei et Elbasan Rashani. De son côté l'AJA déplore l'absence de Charbonnier mais peut compter sur les retours de Gauthier Hein ou de Mathias Autret. Les deux joueurs sont d'ailleurs titulaires et tenteront d'alimenter Mbaye Niang.

Les compositions officielles

Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Magnin, Gonalons, Gastien, Borges - Khaoui, Rashani - Kyei

Auxerre : Costil - Bernard, Coeff, Jubal, Bain - Touré - Da Costa, Autret, Sakhi, Hein - Niang

