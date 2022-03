Real-PSG : Sergio Ramos n'en revenait pas...

La suite après cette publicité

S'il n'était pas en mesure de jouer, Sergio Ramos (35 ans) avait fait le déplacement avec le groupe du Paris SG à Madrid, faisant ainsi son retour dans un Santiago Bernabéu qu'il a enchanté pendant de très longues années.

Présent en tribunes aux côtés d'Alexandre Letellier et des membres de la délégation parisienne, le défenseur central a halluciné face au scénario de la fin de rencontre et l'élimination parisienne. Il n'en croyait pas ses yeux comme le montre un cliché qui régale déjà la presse espagnole, à l'image d'As. Retour amer.