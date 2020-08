Mercato : le Paris Saint-Germain veut piocher à l'Atalanta

« Soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG ». Timothy Castagne, joueur de couloir droit de l'Atalanta, n'a jamais caché qu'il n'était pas insensible aux charmes du Paris Saint-Germain. Ces derniers mois, le nom du Belge est ainsi revenu à plusieurs reprises dans les gazettes lorsque l'on a évoqué les pistes de Leonardo pour le mercato estival. Une option qui semble prendre de plus en plus d'ampleur...

Effectivement, Sky Italia confirme qu'il s'agit de bien plus qu'une simple rumeur ou qu'un léger intérêt. Le Paris Saint-Germain est ainsi très intéressé par le joueur de son rival des quarts de finale. Le club de la capitale française attend ainsi la fin de la Ligue des Champions pour passer à l'action et démarrer les négociations avec la formation de Bergame.

La solution pour les problèmes à droite ?

Le joueur de 24 ans, arrivé de Genk pour 6 millions d'euros en 2017, ne manque pas de prétendants, puisque Leicester et le Hertha Berlin seraient aussi sur le coup. Il plaît en tout cas beaucoup à Thomas Tuchel, qui a besoin de monde à droite pour couvrir le départ de Thomas Meunier notamment, alors que c'est Thilo Kehrer qui avait dû démarrer la rencontre face à l'Atalanta sur ce flanc droit de la défense.

Reste également à savoir quelle sera la position de l'Atalanta dans ce dossier. L'équipe de Serie A risque de voir bon nombre de clubs venir aux nouvelles pour ses meilleurs éléments et n'aura logiquement aucune intention de se faire dépouiller sans grosse contrepartie financière. La presse belge évoquait il y a peu un montant environnant les 25 millions d'euros pour Castagne. A voir si le Paris Saint-Germain est prêt à mettre cette somme sur la table...