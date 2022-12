CdM 2022 : un Anglais se retrouve avec un stock de 18 000 t-shirts invendables

La suite après cette publicité

Les Anglais ont bien cru que la Coupe du Monde allait rentrer à la maison 56 ans après le dernier sacre mondial des Three Lions. Malheureusement pour les hommes de Gareth Southgate, l’équipe de France est passée par là et a renvoyé les Britanniques chez eux, bredouilles, dès les quarts de finale. Une mauvaise nouvelle pour les partenaires de Harry Kane, mais aussi pour un certain Karl Bexter.

Ce nom vous est inconnu puisqu’il s’agit d’un entrepreneur anglais qui avait parié sur la victoire finale des Three Lions. Skysorts nous apprend qu’il avait lancé la production de 18 000 t-shirts à la gloire du deuxième titre mondial de l’Angleterre. Pour espérer écouler son stock de 18 000 tenues, Bexter compte vendre ces t-shirts à prix réduit et compte surtout sur la fameuse autodérision anglaise !