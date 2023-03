PSG : Neymar n’en peut plus des rumeurs sur son avenir !

La suite après cette publicité

Récemment opéré et out pour le reste de la saison, Neymar, auteur de 18 buts et 17 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, continue pourtant de faire parler de lui. En dehors des terrains. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant brésilien de 31 ans (124 sélections, 77 buts) ne semble guère apprécier le traitement médiatique quant à son avenir.

Selon les dernières informations de GoalBR, la star parisienne n’a, en effet, pas aimé les rumeurs concernant un possible départ du PSG l’été prochain et ne prévoit d’ailleurs pas de partir. Toutefois, le média précise que le numéro 10 des Rouge et Bleu pourrait quitter la capitale française si une offre irrefusable se présentait…

